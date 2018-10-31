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Обнаружено предполагаемое место крушения самолета в Индонезии

В мире 31.10.2018 | 08:42
Фото Indonesia Rescue
Фото Indonesia Rescue

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили в Яванском море предполагаемое место крушения самолета Boeing 737, сообщил индонезийский новостной портал Detik.

"Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера", - проинформировал главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тчахджанто.

Как сообщалось, Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Обнаружены обломки судна и личные вещи пассажиров. Кроме того, на берег доставлены тела десяти человек и фрагменты тел, проводится их ДНК-экспертиза.-0-

Около 900 человек работают на месте крушения самолета в ИндонезииОколо 900 человек работают на месте крушения самолета в Индонезии
На месте катастрофы работают представители национального Агентства по поиску и спасению, военные, сотрудники полиции и местные рыбаки.

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Теги
авиакатастрофа, Индонезия, смерть
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