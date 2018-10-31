Обнаружено предполагаемое место крушения самолета в Индонезии

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили в Яванском море предполагаемое место крушения самолета Boeing 737, сообщил индонезийский новостной портал Detik.
"Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера", - проинформировал главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тчахджанто.
Как сообщалось, Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Обнаружены обломки судна и личные вещи пассажиров. Кроме того, на берег доставлены тела десяти человек и фрагменты тел, проводится их ДНК-экспертиза.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.115 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN