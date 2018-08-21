Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Момент обрушения моста в Генуе зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные под мостом Моранди. Видео было представлено Финансовой гвардией Италии и опубликовано на YouTube-канале итальянской газеты La Repubblica.

Как пишет Euronews, возможными причинами мгновенного обрушения моста Моранди стали изношенность конструкций, перегруженный трафик и загрязнение воздуха. Экспертам еще предстоит потратить много времени, чтобы окончательно установить причину трагедии.

Инженер Роберто Феррацца отметил: "Мы думаем, что речь идет о нескольких факторах одновременно: состарившиеся материалы, дорожный трафик, который в последнее время в четыре раза превышал запланированный в момент проектирования, а также загрязнение воздуха. Мост не упал по своей проекции, он сначала треснул, а затем обрушился, сегодня мы нашли куски, которые согнуты с одной стороны".

14 августа 2018 года один из пролетов моста Моранди в Генуе обрушился с десятками автомобилей, погибли 43 человека. Власти Италии уже начали процедуру отзыва лицензии у компании "Автострада", которая занималась эксплуатацией моста.

Итальянский мост Моранди был открыт в 1967-м году и получил свое название в честь инженера Риккардо Моранди. -0-