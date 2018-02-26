Общественный транспорт Брюсселя станет бесплатным в дни сильного загрязнения воздуха

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Брюсселя приняли чрезвычайные правила, согласно которым общественный транспорт города станет бесплатным в дни сильного загрязнения воздуха. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Новые меры позволят жителям и гостям города использовать общественный транспорт (метро, трамваи, автобусы, прокат велосипедов) бесплатно, если загрязнение воздуха в регионе будет превышать установленные нормы: концентрация вредных веществ достигнет от 51 мг до 70 мг на кубический метр в течение 24-часового периода.

Планируется, что бесплатный проезд побудит пассажиров отказываться от поездок на собственных автомобилях в пользу общественного транспорта.

Кроме того, в периоды повышенного уровня загрязнений будет запрещено сжигать дрова, исключая ситуации, когда они являются единственным источником для отопления домашнего хозяйства.

Отмечается, что жители Бельгии в режиме онлайн смогут следить за уровнем загрязнения воздуха через специальный сайт или приложение для смартфонов.-0-