Общественный транспорт Брюсселя станет бесплатным в дни сильного загрязнения воздуха

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Брюсселя приняли чрезвычайные правила, согласно которым общественный транспорт города станет бесплатным в дни сильного загрязнения воздуха. Об этом сообщают бельгийские СМИ.
Новые меры позволят жителям и гостям города использовать общественный транспорт (метро, трамваи, автобусы, прокат велосипедов) бесплатно, если загрязнение воздуха в регионе будет превышать установленные нормы: концентрация вредных веществ достигнет от 51 мг до 70 мг на кубический метр в течение 24-часового периода.
Планируется, что бесплатный проезд побудит пассажиров отказываться от поездок на собственных автомобилях в пользу общественного транспорта.
Кроме того, в периоды повышенного уровня загрязнений будет запрещено сжигать дрова, исключая ситуации, когда они являются единственным источником для отопления домашнего хозяйства.
Отмечается, что жители Бельгии в режиме онлайн смогут следить за уровнем загрязнения воздуха через специальный сайт или приложение для смартфонов.-0-
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