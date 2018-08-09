Обвиняемый в халатности при тушении торгового центра в Кемерово пожарный пытался покончить с собой

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого следствие обвиняет в халатности при тушении торгового центра "Зимняя вишня", пытался совершить суицид в следственном изоляторе, сообщают информагентства.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

У мужчины случился нервный срыв. Он госпитализирован, никакой угрозы его жизни нет.

Андрей Бурсин задержан 7 июля. Следствие считает, что он нарушил боевой устав и федеральный закон, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.

Как сообщалось, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.-0-

Среди 64 погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок Как пишет Би-Би-Си, 41 ребенок указан в списке погибших, который вывешен в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках значатся фамилии 64 жертв пожара.

Опубликовано видео первых минут пожара в кинотеатре кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Автор записи продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в красный зал, где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу.

В Кемерово начали сносить "Зимнюю вишню" Как заявил исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, здание "Зимней вишни" находится в аварийном состоянии, оно не может эксплуатироваться дальше.

Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области задержан по делу о пожаре в "Зимней вишне" Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц.