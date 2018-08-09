Обвиняемый в халатности при тушении торгового центра в Кемерово пожарный пытался покончить с собой

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого следствие обвиняет в халатности при тушении торгового центра "Зимняя вишня", пытался совершить суицид в следственном изоляторе, сообщают информагентства.
У мужчины случился нервный срыв. Он госпитализирован, никакой угрозы его жизни нет.
Андрей Бурсин задержан 7 июля. Следствие считает, что он нарушил боевой устав и федеральный закон, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.
Как сообщалось, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.-0-
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