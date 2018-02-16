Обвиняемый в расстреле 17 человек в школе Флориды признал вину

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в расстреле 17 человек в школе американского города Паркленд (штат Флорида) 19-летний Николас Круз признал вину, сообщают информационные агентства.
Николас проник в свою бывшую школу и вел прицельный огонь из полуавтоматической винтовки AR-15 по ученикам и преподавателям. Когда школьники стали спасаться бегством, он решил избавиться от оружия и патронов и незаметно скрыться. Отмечается, что виновник трагедии в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений.
Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам. Ему отказано в праве выйти на свободу под залог до начала судебного разбирательства.
Сегодня во Флориде проходит траурная церемония памяти жертв трагедии. В ней участвуют несколько тысяч человек. Бдение при свечах организовано в местном парке, расположенном в 3,2 км от места преступления. В амфитеатре на сцене расставлены светящиеся фигуры семнадцати ангелов, которые символизируют души погибших.
"Мы бережно храним в душе память о 17 погибших во вчерашней трагедии и вспоминаем их при свете свечей этой ночью. Мы обещаем никогда не забывать их", - передает слова шерифа округа Броуарда Скотта Исраэля телекомпания CNN.
Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом в связи с последствиями стрельбы в школе Паркленда.-0-
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