Очередное штормовое предупреждение объявлено в Италии

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное штормовое предупреждение распространили в Италии: грозы, шквалистый ветер и снег ожидаются на большей части территории страны, сообщает итальянское агентство ANSA.

Гражданская оборона Италии объявила красный уровень опасности в области Венето, в которой находятся такие города, как Венеция, Падуя и Верона. Оранжевое предупреждение касается регионов Ломбардия, Тоскана, Умбрия, Лацио, Кампания, Молизе, Абруцци и Сицилия.

Экстренные службы рассказали еще о четырех жертвах непогоды за последние сутки в Италии. Большинство из них погибли из-за деревьев, падавших под силой ураганного ветра. Ранее СМИ сообщали о 13 погибших из-за экстремальных погодных явлений.

Штормовые ветры и сильные дожди наблюдаются в Италии с 28 октября. В отдельных регионах сила ветра достигала 100 км/ч. Сильнейшее за последние десятилетия наводнение произошло в Венеции. По сообщению местных властей, в некоторых районах города вода поднялась до отметки 160 см над уровнем моря. Площадь святого Марка, невероятно популярная среди туристов, в результате наводнения превратилась в огромное озеро. Уровень воды, затопившей площадь, превысил 80 см. Сообщается о повреждении водой мозаики в базилике Святого Марка, масштабы урона в ближайшее время будут оценены специалистами. Деревянные полы в 300-летнем кафе Florian также получили сильный ущерб из-за наводнения, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Власти северо-итальянской области Венето оценивают нанесенный непогодой ущерб региону в 1 млрд евро.

Для ликвидации последствий непогоды по всей Италии были привлечены более 6 тыс. специалистов аварийно-спасательных служб.-0-