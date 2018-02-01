Очевидцы сообщают о взрыве в американском университете

Свидетели заявили о хлопке, который произошел в Университете Питтсбурга в США. К месту происшествия направлены экипажи экстренных служб.
О пострадавших, причинах и силе взрыва пока ничего не сообщается. Официальные власти заявляют, что проводится проверка.
Все причины и обстоятельства произошедшего установят позднее. Проводится эвакуация всех гражданских лиц.
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