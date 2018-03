Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Лестере

Свидетели инцидента опубликовали снимки и видеозаписи взрыва в Лестере (Великобритания). Об этом сообщили информагентства.

Полиция Лестера опубликовала сообщение, в котором уведомила о "крупном инциденте" на Хинкли-роуд в Лестере. К месту происшествия стянуты крупные силы спасателей. Перекрыты Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд, всех просят держаться подальше от места происшествия.

Точной информации о причинах взрыва и пострадавших пока нет. На фотографиях видно обрушение и сильный пожар в небольшом доме. Вероятно, речь идет о взрыве газа или неосторожном обращении со взрывчатыми веществами в магазине, расположенном в здании.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk