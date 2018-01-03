3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, 15 пострадали из-за бури "Элеанор" во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной канал BFM.

Согласно данным спасательной службы Франции, на горном курорте Морийон (департамент Верхняя Савойя) большое дерево, не выдержавшее напора ветра, упало на человека, он погиб. В различных департаментах запада, центра и востока Франции от разгула стихии пострадали еще 15 человек, четверо из них при этом находятся в тяжелом состоянии.

По информации Agence France-Presse, один из тяжело пострадавших упал с крыши своего дома, другой - налетел на мотоцикле на лежавшее поперек дороги дерево. Еще одно дерево упало на машину, в которой находился ее владелец. Кроме того, от падения бетонного блока пострадала женщина.

Сильный ветер привел к отключению электроэнергии в 225 тыс. квартир в различных департаментах Франции. Восстановлением электролиний занимаются свыше тысячи ремонтников. Пожарно-спасательные расчеты совершили к середине дня более 3 тыс. выездов для помощи людям и ликвидации последствий непогоды. В этих работах заняты 1,7 тыс. пожарных и спасателей.

Скорость ветра достигала в порывах 38,8 м/с. Метеорологи говорят, что такой сильной зимней бури во Франции не было уже семь лет. В настоящее время непогода перемещается в сторону острова Корсика, расположенного в Средиземном море - там скорость ветра может достичь вечером и ночью 55,5 м/с.-0-