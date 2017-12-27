Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения в Иране

27 декабря, Тебриз /БЕЛТА - ИРНА/. Один человек погиб, 57 пострадали в результате землетрясения в Иране. Об этом сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло сегодня в 00.54 по местному времени в иранской провинции Альборз. Его очаг залегал на глубине 12 км.-0-