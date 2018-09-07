7 сентября, Минск /БЕЛТА-ИРНА/. Один человек погиб, двое пострадали во время землетрясения в Иране.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-востоке Ирана 7 сентября. В городе Ираншахр погибла 18-летняя девушка. Еще двое из-за последовавших афтершоков были ранены. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Эпицентр землетрясения был в 126 км от города Бам в провинции Керман. Очаг располагался на глубине 10 км.-0-
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