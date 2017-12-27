Один человек погиб и трое пострадали при стрельбе на фабрике в Москве

27 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один человек стал жертвой стрельбы, еще трое ранены", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрельбу на фабрике "Меньшевик" в Москве открыл ее бывший собственник, сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет", - отметил источник.

В правоохранительных органах также рассказали, что территория кондитерской фабрики оцеплена после стрельбы, по предварительной информации, там могут быть заложники. "Территория здания на Иловайской улице оцеплена, внутри могут находиться заложники", - заявил собеседник агентства.

На место предполагаемого захвата заложников направлены подразделения СОБР и ОМОН. Кроме того, на место происшествия прибыл глава московской полиции Олег Баранов.-0-