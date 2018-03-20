Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мурманске после взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, четверо получили ранения, пятеро блокированы под завалами, сообщают информагентства.

Сегодня в результате взрыва на третьем этаже пятиэтажного здания обрушились перекрытия четырех этажей дома, построенного в начале 60-х годов ХХ века. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.-0-