Один человек погиб, пятеро пропали без вести при крушении судна на реке Янцзы

2 февраля, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. Один человек погиб, еще пятеро считаются пропавшими без вести в результате крушения грузового судна на реке Янцзы. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в администрации уезда Цичунь (провинция Хубэй, Центральный Китай).

Авария случилась в четверг вечером на территории уезда Цичунь. Грузовое судно опрокинулось на бок, экипаж в составе шести человек оказался в воде. К данному моменту спасателям удалось поднять на поверхность тело одного из них. Судьба остальных пока неизвестна.-0-