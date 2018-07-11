Один человек погиб в результате авиакатастрофы в Вандербуме

По меньшей мере один человек погиб во вторник в результате крушения самолета близ аэропорта Вандербум южноафриканской Претории. Такая запись содержится на странице местной экстренной медицинской службы в Twitter.
По уточненным данным, разбившийся самолет совершал грузовой чартерный рейс и при крушении врезался в здание фабрики. Вероятной причиной катастрофы мог стать отказ одного из двигателей. Происшествие произошло, когда самолет пытался вернуться в аэропорт,сообщает ТАСС.
По данным информагентств, самолет принадлежал голландской компании чартерных грузовых перевозок MAC Martin's Air Charter, входящей в холдинг Air France-KLM.
Ранее сообщалось, что на месте крушения работают аварийные службы, врачи скорой помощи, спасатели. Пострадали около 20 человек, находившихся на борту, один из них - пилот, который сейчас находится в критическом состоянии.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.31 BYN
|2.318 BYN
|USD
|1.9734 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.15 BYN
|3.16 BYN