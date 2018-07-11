Один человек погиб в результате авиакатастрофы в Вандербуме

По меньшей мере один человек погиб во вторник в результате крушения самолета близ аэропорта Вандербум южноафриканской Претории. Такая запись содержится на странице местной экстренной медицинской службы в Twitter.

По уточненным данным, разбившийся самолет совершал грузовой чартерный рейс и при крушении врезался в здание фабрики. Вероятной причиной катастрофы мог стать отказ одного из двигателей. Происшествие произошло, когда самолет пытался вернуться в аэропорт,сообщает ТАСС.

По данным информагентств, самолет принадлежал голландской компании чартерных грузовых перевозок MAC Martin's Air Charter, входящей в холдинг Air France-KLM.

Ранее сообщалось, что на месте крушения работают аварийные службы, врачи скорой помощи, спасатели. Пострадали около 20 человек, находившихся на борту, один из них - пилот, который сейчас находится в критическом состоянии.