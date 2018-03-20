Один человек получил ранения из-за взрыва посылки в США

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из отделений американской почтовой компании FedEx в городе Сан-Антонио (штат Техас) сегодня взорвалась посылка, один человек получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Отмечается, что инцидент произошел на территории пункта сортировки почты, в момент взрыва в помещении находились 75 рабочих.

В марте в американском городе Остин штата Техас произошло четыре взрыва, погибли два человека и четверо получили ранения. Два человека были тяжело ранены 18 марта из-за взрыва бомбы-растяжки, установленной у обочины дороги. В предыдущих трех случаях в Остине у жилых домов оставляли посылки, которые взрывались после того, как их открыли или подняли. Первый такой инцидент произошел 2 марта, погиб мужчина. Второй случай произошел рано утром 12 марта, погиб 17-летний подросток и пострадала женщина. Также 12 марта была ранена 75-летняя пенсионерка.

Правоохранители выясняют, существует ли связь между взрывами в Остине и Сан-Антонио.-0-