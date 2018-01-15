Один из лучших портретов Пикассо будет выставлен на торги Sotheby's

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лучших, по мнению экспертов, портретов испанского и французского живописца Пабло Пикассо под названием "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)" будет выставлена на торги Sotheby's в Лондоне 28 февраля, сообщает ТАСС.

Картина, написанная в том же 1937 году, что и знаменитая "Герника", станет топ-лотом на традиционных вечерних торгах, где покупатели смогут приобрести полотна импрессионистов и модернистов. На ней изображена многолетняя любовница, натурщица и муза Пикассо. За два года до создания этого портрета Вальтер родила художнику дочь Майю. Саму подачу образа Марии-Терезы в аукционном доме назвали яркой, чувственной и трогательной.

"С учетом большого спроса на произведения Пикассо по всему миру этот определяющий портрет, написанный в ключевой год для творчества наиболее признанного на глобальном уровне художника, является идеальным произведением изобразительного искусства, чтобы создать ажиотаж вокруг нашего первого крупного сезона аукционных продаж 2018 года. И тем более замечательно, что мы можем предложить картину такого калибра, которую раньше никогда не видели на рынке", - сказала председатель европейского отделения Sotheby's и соруководитель отдела современного искусства аукционного дома Хелена Ньюмэн.

Демонстрация картины "Женщина в берете и клетчатом платье" потенциальным покупателям состоится в Гонконге 30 января - 2 февраля, Тайбэе - 6-7 февраля и Нью-Йорке - 12-14 февраля. С 22 февраля и до дня торгов полотно Пикассо будет выставлено в Лондоне.-0-

Портрет "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)"