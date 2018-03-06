ОДКБ готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе - начштаба Организации

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что касается конкретно Донбасса. Сейчас проходит и в отдельных средствах массовой информации, и на отдельных ресурсах в сети, что даже американцы высказывают свое мнение об участии или неучастии контингентов миротворцев ОДКБ в миссии в Донбассе. Я скажу, что мы готовы. А какое будет принято решение, в соответствии с ним будет поставлена и задача. Будем ее выполнять", - заявил Анатолий Сидоров.

Он пояснил, что миротворческий потенциал ОДКБ может применяться в двух случаях. "Если это касается территории члена Организации - решение принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ, то есть главами государств, - отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ. - Второй вариант - это если миротворческие силы ОДКБ применяются в соответствии с решением Организации Объединенных Наций и по мандату ООН. Тогда они могут быть применены на территории государств, не являющихся членами ОДКБ".

Анатолий Сидоров сообщил, что в целом численность миротворческих сил ОДКБ составляет более 3 тыс. 600 человек. "Из их числа могут быть сформированы в зависимости от обстановки и потребности любые миротворческие силы: необходимо 20 человек - будут готовы 20, необходима тысяча - будет готова тысяча человек", - указал он.

Начальник штаба обратил внимание, что миротворцы ОДКБ хорошо подготовлены. "Это по оценке не только наших, но и специалистов ООН", - констатировал Анатолий Сидоров.

Миротворческий контингент ОДКБ может быть готов к выполнению задач в самые кратчайшие сроки. "То есть в течение 24 часов в принципе они могут убыть в любую точку мира для выполнения миротворческих задач", - сказал Анатолий Сидоров.-0-