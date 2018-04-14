ОДКБ созывает экстренное заседание постоянного совета в связи с ситуацией в Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) созывает 14 апреля экстренное заседание постоянного совета организации в связи с ситуацией вокруг Сирии, сообщается на официальном сайте организации.

"Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской Арабской Республики по инициативе генерального секретаря ОДКБ и Российской Федерации созывается экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров", - говорится в сообщении.-0-