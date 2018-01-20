20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших при нападении в школе в Бурятии находится в коме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Бурятия.

Министр здравоохранения Дамбинима Самбуев рассказал: "На сегодня состояние девочки крайне тяжелое, она в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Приехали специалисты из Санкт- Петербурга. У нападавшего состояние тяжелое, операцию провели, он в сознании". Нападавший минимум 10 дней будет находиться в больнице, в его состоянии наблюдается положительная динамика.

Министр указал, что специалисты проведут микрохирургическую операцию на кисти еще одной пострадавшей школьнице. В дальнейшем некоторым пострадавшим потребуются пластические операции, которые будут проводиться за счет бюджета.

В Улан-Удэ для помощи пострадавшим детям прибыли врачи из Москвы - нейро- и микрохирурги, анестезиологи.

По данным следствия, утром 19 января ученик 9 класса пришел в школу №5 с топором и напал на учеников 7 класса, поджег учебное помещение, после чего пытался скрыться и ранил себя ножом. После инцидента были госпитализированы семь человек, в том числе учительница и сам нападавший. Возбуждено уголовное дело.-0-