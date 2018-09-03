Одна из версий утечки воздуха на "Союзе" - повреждение обшивки сверлом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает агентство РИА "Новости".
Это могло быть сделано как на производстве, когда корабль был на земле, так и уже в космосе - умышленно. "Там несколько попыток воздействия сверлом", - сказал Дмитрий Рогозин. Он добавил, что воздействие было сделано неуверенной рукой. Заметно скольжение сверла по поверхности, словно это технологическая ошибка какого-то специалиста.
Ночью 30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха. Ее источником оказалась микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению корабля на Землю. Российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
Виновного определит комиссия. "Дело чести РКК "Энергия" найти, кто это сделал", - подчеркнул глава "Роскосмоса".-0-
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