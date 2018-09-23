Охрана Букингемского дворца задержала вооруженного мужчину

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана Букингемского дворца 23 сентября днем задержала мужчину, который пытался пройти на территорию королевской резиденции с электрошокером. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
"38-летний мужчина был задержан по подозрению в том, что у него было с собой оружие, а именно электрошокер", - говорится в сообщении.
Охранники остановили подозреваемого на территории центра для посетителей королевской резиденции, у входа на территорию самого дворца. Он доставлен в отделение полиции.-0-
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