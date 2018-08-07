7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 млн евро потребуется на восстановление обрушившегося моста под Болоньей, сообщают информационные агентства со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.
Работы продлятся не менее пяти месяцев. "Autostrade per l'Italia проверяет наличие у итальянских и европейских производителей 12 балок длиной 24,65 м и высотой 1,1 м. Если они будут найдены, это позволит значительно сократить сроки", - приводит слова министра новостной канал Rai News 24.
Как сообщалось, в результате взрыва автоцистерны на автостраде, который произошел 6 августа, один человек погиб и более 90 пострадали. Движение в окрестностях Болоньи было перекрыто в обе стороны и частично восстановлено утром 7 августа.
Одна из версий ЧП - водитель уснул за рулем и спровоцировал столкновение с другим грузовиком. Автоцистерна вспыхнула, и огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги, загорелись автомобили на стоянке, некоторые из них взорвались.-0-
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