Около 100 мигрантов пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 100 мигрантов, пытавшихся нелегально перебраться в Европу по средиземноморскому маршруту, пропали без вести при крушении лодки у западных берегов Ливии. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, крушение произошло восточнее ливийской столицы - Триполи. Сотрудники береговой охраны спасли лишь 14 человек. Предполагается, что около 100 человек, которые числятся пропавшими без вести, могли погибнуть. Спасательно-поисковая операция в водах Средиземного моря продолжается.
С 2015 года из-за эскалации конфликтов в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки значительно возрос приток беженцев в Европу. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, на территории которой, по данным местных властей, находятся около 700 тыс. мигрантов.-0-
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