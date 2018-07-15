15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. человек эвакуированы в Китае из-за наводнения, сообщают информагентства.
Причиной наводнения стали продолжающиеся несколько дней ливни. Вода в реке Янцзы и ее притоке Цзялинцзян превысила безопасный уровень, поэтому дамбы перевели на работу в экстренном режиме, однако и это не помогло полностью исправить ситуацию.
Наиболее сильно пострадал город Чунцин на юго-западе Китая, где пришлось эвакуировать 100 тыс. человек. Наводнение оказалось самым сильным за последние шесть лет в этом регионе.
Помощь спасателей понадобилась и жителям провинций Сычуань и Ганьсу. В экстренном порядке туда пришлось отправить тысячи палаток, складных кроватей и одеял.
В некоторых регионах Китая затопленной оказалась часть сельхозугодий, что вызывает тревогу местных фермеров. Из-за наводнений нарушено транспортное сообщение, пришлось отменить некоторые авиарейсы.-0-
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