15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. человек эвакуированы в Китае из-за наводнения, сообщают информагентства.

Причиной наводнения стали продолжающиеся несколько дней ливни. Вода в реке Янцзы и ее притоке Цзялинцзян превысила безопасный уровень, поэтому дамбы перевели на работу в экстренном режиме, однако и это не помогло полностью исправить ситуацию.

Наиболее сильно пострадал город Чунцин на юго-западе Китая, где пришлось эвакуировать 100 тыс. человек. Наводнение оказалось самым сильным за последние шесть лет в этом регионе.

Помощь спасателей понадобилась и жителям провинций Сычуань и Ганьсу. В экстренном порядке туда пришлось отправить тысячи палаток, складных кроватей и одеял.

В некоторых регионах Китая затопленной оказалась часть сельхозугодий, что вызывает тревогу местных фермеров. Из-за наводнений нарушено транспортное сообщение, пришлось отменить некоторые авиарейсы.-0-