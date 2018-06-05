Около 180 заключенных сбежали из тюрьмы в Нигерии

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 180 заключенных совершили побег из тюрьмы в нигерийском городе Минна, штат Нигер, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местную газету Daily Post.
По данным газеты, 30 человек из сбежавших заключенных удалось найти и вернуть в тюрьму.
Губернатор штата Нигер Сани-Белло заявил, что власти штата будут сотрудничать с федеральным правительством в отношении реформ в тюрьмах и "в целях улучшения инфраструктуры тюрем по всему штату". В настоящий момент власти выясняют обстоятельства и причины побега заключенных.-0-
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