Около 180 заключенных сбежали из тюрьмы в Нигерии

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 180 заключенных совершили побег из тюрьмы в нигерийском городе Минна, штат Нигер, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местную газету Daily Post.

По данным газеты, 30 человек из сбежавших заключенных удалось найти и вернуть в тюрьму.

Губернатор штата Нигер Сани-Белло заявил, что власти штата будут сотрудничать с федеральным правительством в отношении реформ в тюрьмах и "в целях улучшения инфраструктуры тюрем по всему штату". В настоящий момент власти выясняют обстоятельства и причины побега заключенных.-0-