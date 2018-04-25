Около 19 человек убиты в Нигерии во время нападения на деревню

Не менее 19 человек погибли во вторник в результате нападения вооруженной банды на деревню Аяр Мбалом в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщило ТАСС.
Преступники ворвались в церковь святого Игнатия и начали стрелять в людей. Это случилось в пять часов утра во время мессы. Были убиты 2 католических священника и прихожане. Бандиты сожгли 35 домов и разграбили имущество жителей. Другие жертвы были убиты во время церемонии захоронения в тот же день.
Власти считают, что нападение на деревню совершили пастухи-кочевники, которые враждуют с оседлыми земледельцами из-за раздела земель.
За два года в штате Бенуэ более 300 человек погибли во время таких нападений. Кочевники-пастухи принадлежат к народу фульбе и являются в основном мусульманами, а земледельцы - преимущественно христиане.
Штат Бенуэ расположен в центре Нигерии на стыке районов проживания кочевников севера и земледельцев юга. В этих местах регулярно происходят столкновения за право пользования землей и источниками с водой.
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