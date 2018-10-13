Около 2 тыс. человек эвакуировали из ТЦ "Радуга" в Санкт-Петербурге

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. человек эвакуировали спасатели из торгового центра "Радуга" на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге после анонимного звонка. Об этом сообщает ТАСС.
Экстренные службы Петербурга провели проверку торгового комплекса и закончили ее почти в десять часов вечера. "Радугу" открыли на 5 минут в 21:55 после массовой эвакуации посетителей и сотрудников. В десять часов вечера комплекс закрылся по графику Проверка "Радуги" заняла больше двух часов.-0-
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