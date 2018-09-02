Около 2 тыс. человек почтили память жертв теракта в Беслане в первый день трехдневной вахты

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Память жертв теракта в школе №1 Беслана в Северной Осетии в первый день трехдневной вахты почтили около 2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

С утра люди идут в разрушенную школу, зажигают у фотографий погибших свечи, приносят цветы, игрушки и воду, которую не разрешали заложникам пить террористы, удерживая их в спортзале в течение трех дней. В числе первых возложили цветы глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства, общественных и религиозных организаций. Более 1,6 тыс. человек побывали в школе, кладбище "Город ангелов" посетили 250 человек.

Трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Беслана началась со школьного звонка. Он прозвучал в то время, в которое 14 лет назад раздался первый выстрел террористов. Вечером во дворе школы зажглись 334 свечи – столько жизней унес теракт. В 2004 году в результате захвата террористами бесланской школы №1 в заложники попали более 1,2 тыс. человек. Погибли и умерли от ран 334 человека, в их числе 186 детей. Инвалидами в результате теракта стали 126 бывших заложников, и среди них 70 детей.

Траурные мероприятия проходят во Владикавказе, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.-0-