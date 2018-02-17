17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме на западе Германии, сообщают информагентства.

Пожар произошел в ночь на 17 февраля в городе Реклингхаузен. Сообщается, что огонь стал распространяться с лестничной клетки. В ликвидации возгорания были задействованы 60 сотрудников пожарной службы.

С отравлением ядовитыми газами 20 человек доставлены в больницы. Всего пострадали 29 человек, из них 9 детей. Причины пожара выясняются, идет расследование.-0-