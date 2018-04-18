Около 30 человек пострадали в ДТП со школьными автобусами в Техасе

Около 30 человек, и из них 25 школьников получили травмы в результате столкновения двух школьных автобусов и грузовика в штате Техас (США). Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы.

На двух автобусах пятиклассники ехали на экскурсию в музей в город Хьюстон. Грузовик энергетической компании врезался в автобус, который двигался сзади, а тот, в свою очередь, столкнулся с передним автобусом.

О том, что стало причиной аварии, не сообщается.