Около 30 человек пострадали в ДТП со школьными автобусами в Техасе

Около 30 человек, и из них 25 школьников получили травмы в результате столкновения двух школьных автобусов и грузовика в штате Техас (США). Об этом сообщает ТАСС.
Пострадавшие госпитализированы.
На двух автобусах пятиклассники ехали на экскурсию в музей в город Хьюстон. Грузовик энергетической компании врезался в автобус, который двигался сзади, а тот, в свою очередь, столкнулся с передним автобусом.
О том, что стало причиной аварии, не сообщается.
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