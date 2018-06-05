Около 30 единиц техники задействовано в тушении пожара в чернобыльской зоне

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар ликвидируют в чернобыльской зоне. Соответствующая информация размещена на сайте Госслужбы Украины по ЧС, сообщает БЕЛТА.
В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе Чернобыльской АЭС сегодня утром загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на лесной массив площадью около 10 га. В тушении пожара задействованы 29 единиц техники и 126 человек, а также два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.
По данным на 17.30 по местному времени, авиация сбросила на территорию около 41,5 т т воды.-0-
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