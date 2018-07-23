23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 300 нелегальных мигрантов спасли у берегов Испании, сообщают информагентства со ссылкой на испанскую Службу спасения и безопасности на море.

Мигрантов обнаружили в море Альборан и Гибралтарском проливе, были проведены несколько спасательных операций. Всего спасены по меньшей мере 292 человека.

По оценке Международной организация по миграции, с начала года число прибывших в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 50 тыс. человек. Из них более 1,4 тыс. погибли или пропали без вести. Отмечается резкий рост числа направляющихся в Испанию. Всего с начала года в эту страну прибыли 18 тыс. человек - в текущем году это число больше, чем в Италии и Греции.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросла интенсивность миграции из этих регионов в Европу. Средиземноморский маршрут является основным путем, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.-0-