22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 человек пострадали из-за инцидента с поездом в Испании, сообщают информагентства.
Пассажирский поезд врезался в тупиковый упор на станции в населенном пункте Алькала-де-Энарес. Серьезных травм никто из пострадавших не получил. На месте происшествия работают медики.
Причиной инцидента предварительно называются проблемы в системе торможения поезда.-0-
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