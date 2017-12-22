22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 человек пострадали из-за инцидента с поездом в Испании, сообщают информагентства.

Пассажирский поезд врезался в тупиковый упор на станции в населенном пункте Алькала-де-Энарес. Серьезных травм никто из пострадавших не получил. На месте происшествия работают медики.

Причиной инцидента предварительно называются проблемы в системе торможения поезда.-0-