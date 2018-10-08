Около 50 несовершеннолетних разгромили магазин в центре Киева

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около полусотни подростков ограбили магазин в центре Киева на ул.Грушевской. Об этом в соцсети Facebook сообщил очевидец события.
Толпа детей напала на магазин в так называемом "правительственном" квартале Киева вечером 7 октября. По информации очевидцев, подростки вынесли из магазина сладости и спиртные напитки. После нападения они еще какое-то время разбрасывали награбленное по улице.
Сразу после происшествия на место прибыл автомобиль охранной фирмы. Полиция в течение 20 минут с начала разгрома магазина так и не приехала, за это время толпа подростков успела скрыться.-0-
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