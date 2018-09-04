Около 50 тыс. человек в Индии оказались заблокированы в подтопленных районах

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии около 50 тыс. человек оказались отрезанными от мира из-за ливней, сообщает телеканал NDTV.

Муссонные дожди продолжаются в регионе с 26 июля. В наибольшей степени от непогоды пострадали горные деревни на территориях, граничащих с соседней Мьянмой.

Дороги в этих районах блокированы оползнями или полностью затоплены. ВВС страны доставляют жителям пострадавших районов продукты и предметы первой необходимости.

В Индии сезон муссонных дождей продолжается с июня по середину сентября. Только в этом году жертвами ливней в стране стали более 1 тыс. человек.-0-