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Около 600 человек эвакуировали из ТЦ "Аура" в Ярославле

В мире 22.06.2018 | 00:51

Из торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле 21 июня около восьми вечера вывели 560 человек.

Причиной инцидента стало короткое замыкание, в результате которого произошло задымление. Во время задымления сработали две системы противопожарной защиты - система пожаротушения и автоматическая система оповещения.

"В подсобном помещении на третьем этаже трехэтажного торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле произошло короткое замыкание в кулере с последующим задымлением", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

В результате происшествия никто не пострадал.

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происшествия, Россия
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