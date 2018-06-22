Около 600 человек эвакуировали из ТЦ "Аура" в Ярославле

Из торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле 21 июня около восьми вечера вывели 560 человек.

Причиной инцидента стало короткое замыкание, в результате которого произошло задымление. Во время задымления сработали две системы противопожарной защиты - система пожаротушения и автоматическая система оповещения.

"В подсобном помещении на третьем этаже трехэтажного торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле произошло короткое замыкание в кулере с последующим задымлением", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

В результате происшествия никто не пострадал.