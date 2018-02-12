Около 600 человек обратились за помощью после карнавала в Бразилии

Не менее 573 человек обратились за медицинской помощью после карнавала на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", что в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил ряд информагентств.

В основном все обратившиеся жаловались на жару и гипертонию. Шесть человек доставили в медицинские учреждения. При этом 63-летняя женщина скончалась в ночь на понедельник от сердечного приступа.

Карнавал открылся в Рио-де-Жанейро в пятницу с парада разных школ самбы. В этом году участие принимали 12 школ. Для оказания помощи участникам парада и зрителям развернули 7 пунктов первой медицинской помощи, поскольку 12 февраля температура воздуха достигала 38-40 градусов Цельсия. Для оказания помощи задействовали 200 специалистов.