Около 80 природных пожаров бушует на юго-востоке Австралии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 природных пожаров зафиксировано в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, сообщает служба пожарной охраны штата в своем аккаунте в Twitter.

В борьбе с огнем участвуют 650 пожарных, задействовано более 40 единиц авиатехники.

Пожары в Австралии стали результатом засухи, которая установилась на юго-востоке континента в последние месяцы. Распространению огня также способствует сильный ветер.-0-