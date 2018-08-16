Около 80 природных пожаров бушует на юго-востоке Австралии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 природных пожаров зафиксировано в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, сообщает служба пожарной охраны штата в своем аккаунте в Twitter.
В борьбе с огнем участвуют 650 пожарных, задействовано более 40 единиц авиатехники.
Пожары в Австралии стали результатом засухи, которая установилась на юго-востоке континента в последние месяцы. Распространению огня также способствует сильный ветер.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.332 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.055 BYN
|3.08 BYN