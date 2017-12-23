Около 90 человек стали жертвами наводнений и оползней на Филиппинах

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 человек стали жертвами наводнений и оползней на юге Филиппин, вызванных тропическим штормом, сообщают информагентства.

Как отмечается, еще десятки человек остаются пропавшими без вести.

Ранее стало известно о более чем 40 жертвах схода оползня в центральной части Филиппин.

Шторм, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе уже более 270 тыс. человек. На территории страны открыли 608 центров эвакуации, в которых могут разместиться 44 тыс. человек. Больше всего из-за стихии пострадала филиппинская провинция Билиран.-0-