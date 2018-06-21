Около 9,5 тыс. человек встретили в Стоунхендже рассвет в день летнего солнцестояния

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 9,5 тыс. человек собрались у комплекса Стоунхендж в Англии, чтобы встретить рассвет в день летнего солнцестояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции графства Уилтшир.

Правоохранители отметили, что мероприятие прошло без серьезных нарушений общественного порядка.

Стоунхендж - круг из 5-метровых камней, установленных на Солсберийской равнине в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Некоторые исследователи полагают, что Стоунхендж является древней обсерваторией.

В дни летнего и зимнего солнцестояния у туристов есть возможность попасть во внутреннюю часть круга камней. Во все остальные дни вход в нее запрещен. Именно в эти даты к памятнику прибывают тысячи людей со всего мира.-0-