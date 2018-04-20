Окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" составило 60 человек - СК России

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно окончательным данным, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Следственного комитета России.
Достоверная информация о жертвах трагедии была получена в результате проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях. После проведения необходимых генетических экспертиз специалисты предоставили соответствующие заключения. Личности погибших установлены.
Ранее сообщалось, что 25 марта при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.-0-
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