Окончательные итоги президентских и парламентских выборов оглашены в Турции

5 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен огласил итоги общенационального голосования 24 июня на досрочных выборах президента и парламента страны. В поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана - кандидата от "Народного альянса", который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, проголосовало 52,59% (26 млн 330 тыс. 823) избирателей.

Согласно окончательным итогам голосования, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже набрал 30,64% голосов, лидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер - 7,29% голосов, кандидат от Партии демократии народов (HDP) Селахаттин Демирташ - 8,40% голосов, председатель Партии благополучия Темель Карамоллаоглу - 0,89% голосов, лидер партии "Родина" Догу Перинчек - 0,20% голосов.

Кроме того, Сади Гювен сообщил, что в парламенте 27-го созыва представлены пять партий. По его словам, согласно окончательным итогам голосования, Партия справедливости и развития заручилась поддержкой 42,56% избирателей и получила 295 мандатов, Народная республиканская партия получила 22,65% голосов (146 мандатов). В поддержку Партии националистического движения проголосовало 11,10% избирателей (49 мандатов), Партия демократии народов набрала 11,70% голосов (67 мест), а "Хорошая партия" набрала 9,96% бюллетеней (43 мандата).

Церемония инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 9 июля в здании Великого национального собрания (парламент) Турции. В этот же день состоится торжественная церемония, посвященная смене формы государственного правления в стране с парламентской на президентскую.-0-