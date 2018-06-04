ООН предложила помощь Гватемале, пострадавшей от извержения вулкана

4 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. ООН выразила готовность помочь Гватемале в ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго. Об этом заявил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Стефан Дюжаррик отметил, что Генсек ООН Антониу Гутерриш "глубоко огорчен трагической гибелью людей и значительным ущербом от извержения вулкана Фуэго". "Он выражает искренние соболезнования семьям, а также правительству и народу Гватемалы. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим. ООН солидарна с Гватемалой и готова поддержать спасательные и восстановительные работы в стране", - сказал официальный представитель Генерального секретаря.
Жертвами самого мощного за последние годы извержения вулкана Фуэго, по данным властей, стали не менее 38 человек. В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.-0-
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