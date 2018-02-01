ООН возобновила поставки помощи в Сирию из Турции

1 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. ООН возобновила поставки гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Идлиб с территории Турции, прерванные 20 января из-за боевых действий в районе города Африн, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"ООН возобновила свои трансграничные поставки из Турции в сирийскую провинцию Идлиб через пограничный переход Баб-эль-Хава", - сказал Стефан Дюжаррик.

По его словам, к настоящему моменту в Сирию проследовали 35 грузовиков с едой, лекарствами и другими товарами первой необходимости.-0-