Опасный предмет в торговом центре в шведском Лулео оказался будильником

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опасный предмет, из-за которого полиция эвакуировала торговый центр "Странд Галлерия" в городе Лулео в Швеции, оказался будильником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.
Предмет, вызвавший подозрения, обнаружил посетитель центра, он позвонил правоохранителям. Стражи порядка в целях безопасности оцепили центральную часть города. В настоящее время оцепления сняты.
Ранее сообщалось, что речь идет о предмете, похожем на ручную гранату.
В минувшее воскресенье, 7 января, в столичном пригороде Ворбю прохожий поднял у станции метро незнакомый предмет, который взорвался у него в руках. Мужчина погиб. Правоохранительные органы предполагают, что это была ручная граната.-0-
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