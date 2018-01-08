Опасный предмет в торговом центре в шведском Лулео оказался будильником

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опасный предмет, из-за которого полиция эвакуировала торговый центр "Странд Галлерия" в городе Лулео в Швеции, оказался будильником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Предмет, вызвавший подозрения, обнаружил посетитель центра, он позвонил правоохранителям. Стражи порядка в целях безопасности оцепили центральную часть города. В настоящее время оцепления сняты.

Ранее сообщалось, что речь идет о предмете, похожем на ручную гранату.

В минувшее воскресенье, 7 января, в столичном пригороде Ворбю прохожий поднял у станции метро незнакомый предмет, который взорвался у него в руках. Мужчина погиб. Правоохранительные органы предполагают, что это была ручная граната.-0-