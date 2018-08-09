Оппозиционер признался в покушении на президента Мадуро в Венесуэле

Бывший глава муниципальной полиции в Венесуэле Сальваторе Луккезе взял ответственность за организацию покушения на президента Мадуро на параде в Каракасе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Луккезе.

Луккезе заявил, что действовал вместе с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле как "Сопротивление".

"Я организовывал нападение в сотрудничестве с антипрезидентскими боевиками, известными в Венесуэле под общим названием "Сопротивление". Мы имели четкую цель, но не смогли на все 100 процентов ее реализовать. Поэтому вооруженная борьба будет продолжаться", - заявил оппозиционер.

Луккезе отметил, что атака дронов во время митинга - часть серии вооруженных атак на Мадуро. 4 августа в Венесуэле во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы Мадуро. К трибуне, где он находился, были направлены несколько дронов со взрывчаткой. Их удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.