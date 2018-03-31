Опубликовано видео первых минут пожара в кинотеатре кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликовано видео первых минут пожара в кинотеатре кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", сообщает РБК.

В ходе прямой трансляции в Instagram житель Кемерово Игорь Востриков , у которого во время пожара погибли жена, сестра и трое детей, продемонстрировал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения, стоявших возле залов кинотеатра в ТЦ "Зимняя вишня". На них видно, что после начала пожара двери в залы были открыты, однако из так называемого красного зала люди не выходили.

Автор записи продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в красный зал, где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу.

Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако, что происходит вокруг красного зала, уже непонятно.

29 марта Востриков на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал обращение, в котором рассказал о том, что родственникам погибших при пожаре в "Зимней вишне" предоставили записи с камер видеонаблюдения. Тогда же он сообщил, что двери в кинозал, вопреки первоначальному предположению, были открыты, однако их запер некий мужчина, рассчитывавший тем самым уберечь людей от дыма до прихода спасателей.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.-0-