Опубликовано видео первых минут пожара в кинотеатре кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликовано видео первых минут пожара в кинотеатре кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", сообщает РБК.
В ходе прямой трансляции в Instagram житель Кемерово
Автор записи продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в красный зал, где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу.
Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако, что происходит вокруг красного зала, уже непонятно.
29 марта Востриков на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал обращение, в котором рассказал о том, что родственникам погибших при пожаре в "Зимней вишне" предоставили записи с камер видеонаблюдения. Тогда же он сообщил, что двери в кинозал, вопреки первоначальному предположению, были открыты, однако их запер некий мужчина, рассчитывавший тем самым уберечь людей от дыма до прихода спасателей.
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.-0-
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