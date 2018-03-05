Опубликовано видео приземления крупнейших авиалайнеров в шторм

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видео, где показана посадка в аэропорту Бирмингема (Великобритания) двух пассажирских лайнеров А380−800 в условиях сильного ветра и снегопада. Ролик опубликован на YouTube-канале Flugsnug.

Самолеты принадлежат компании Emirates. Мастерство пилотов помогло посадить лайнеры без происшествий.

На сегодня у видео свыше 250 тыс. просмотров.

Уже который день во многих городах Европы морозы и снег. В Великобритании бушуют атлантический шторм "Эмма" и антициклон "Зверь с Востока". Города засыпало снегом, во многих школах отменены занятия, с перебоями работает общественный транспорт и аэропорты.

Airbus A380 - широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский самолет, который является самым крупным в мире серийным авиалайнером. Его вместимость составляет 853 пассажиров. Самолет может преодолеть без посадки 15,4 тыс. км.-0-