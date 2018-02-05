Оранжевый уровень опасности объявлен в Мадриде из-за снегопада

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Испании объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада, сообщает ТАСС.

В настоящее время рейсы из мадридского аэропорта "Барахас" задержаны на один час. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять время вылета и прибытия самолетов в "Барахас", а также Эль-Прат - аэропорт Барселоны. Специалисты очищают взлетно-посадочные полосы от обледенения и снега.

Из-за снежных заносов и обледенения затруднено движение на 387 трассах страны, 56 из них перекрыты. Дорожные службы советуют водителям по возможности воздержаться от поездок.-0-